Alfonso Martínez consolida relación comercial entre Morelia y Nanning, China

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 13:30:23

Morelia, Michoacán; 28 de noviembre de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, marcó un paso más en la consolidación de la relación institucional y comercial entre Morelia y Nanning, China, al recibir a representantes del país asiático en la capital michoacana.

El alcalde dio la bienvenida al senador Xu Liao, empresario y representante de Nanning, así como a Wang Yan, empresaria del mismo origen, con quienes entabló una mesa de trabajo que incluyó a empresarios michoacanos y funcionarios municipales.

Martínez Alcázar destacó que la relación entre Nanning y Morelia se fortaleció con la misión comercial que encabezó en el año 2024, producto de la cual se registraron grandes cantidades de turistas asiáticos en las recientes temporadas de Día de Muertos.

Asia es una pieza fundamental en la economía global y Morelia está lista para consolidar los siguientes pasos en la relación, anunció el presidente.

A su vez, Xu Liao —quien visita Morelia y Michoacán por segunda ocasión tras la misión comercial del Gobierno Municipal— refrendó que esta relación no será unilateral, sino un intercambio amplio para compartir experiencias y proyectos para beneficio de ambas ciudades.

Resultado de la reunión, se acordó vincular a funcionarios de Nanning y Morelia de forma directa en materias estratégicas como lo son Economía, Turismo, Deporte y Cultura.

En el encuentro también estuvieron presentes la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; el exalcalde y presidente de Grupo Invisa, Manuel Nocetti Tiznado; los líderes transportistas José Trinidad Martínez Pasalagua y Karla Martínez Martínez; el director general de Harinera Monarca, Gerardo Valdés Escobar; el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas (Conatram), Abelardo Lozano Herrera; entre otros destacados empresarios.