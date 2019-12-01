Uruapan, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.- En un espacio de diálogo franco y directo, integrantes del Círculo Empresarial de Uruapan sostuvieron una reunión con el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para exponer sus necesidades en materia de desarrollo económico y seguridad, temas que afectan el crecimiento de Michoacán.

Frente a empresarios y emprendedores del sector aguacatero en la región de Uruapan, Alfonso Martínez reconoció que la seguridad es la base para crear condiciones de desarrollo pues a partir de ella, se construye la confianza y se generan inversiones.

Agregó que en la actualidad, ni la federación ni el estado tienen interés en trabajar para atacar de raíz este problema, pues entre sus prioridades prefieren gastar el presupuesto en obras que no fueron solicitadas por la gente, tal y como ocurrió en Uruapan en donde se construyó un teleférico en lugar de brindar paz y seguridad a las y los uruapenses.

Alfonso Martínez, puntualizó que desde su primera administración en 2015 se estableció que la seguridad era una prioridad, por ello se creó la Policía Morelia con efectivos capacitados y acreditados, se puso en marcha el modelo de justicia cívica que hoy es un referente en el país, además de la instalación de cámaras de videovigilancia y corporales.

Agregó que todo ello permite que al día de hoy los índices de inseguridad sean exponencialmente bajos, y esto se refleja en la afluencia de turistas y visitantes, y la creación de nuevas empresas.

En este marco, Alejandro Macías Doddoli, presidente del Círculo Empresarial, resaltó que está asociación es parte importante en la vida económica de Uruapan, pues además de generar empleos, apoyan la cultura y la educación, retribuyendo a la región lo que les brinda el campo.

Entre sus agremiados, se encuentran la empacadora La Bonanza, Frutival, Aztecavo, Avoking, Cempro, entre otras empresas que generan miles de empleos directos e indirectos en la región y son motor económico.

Alfonso Martínez Alcázar, fue invitado por el Círculo Empresarial de Uruapan para compartir su experiencia como alcalde y de manera particular la implementación del Modelo de Justicia Cívica y la creación de la Policía Morelia.

En este encuentro se presentó por parte de la autoridad un recuento de los logros alcanzados, en tanto el sector empresarial presentó una radiografía comercial.