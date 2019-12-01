Alfonso Martínez Alcázar pone en marcha programas para apoyar el campo de Morelia 

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- En el marco de la Sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de la región Capula, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, presentó dos programas que serán de vital importancia en el desarrollo alimentario y productividad del campo de Morelia.

Frente a decenas de mujeres y hombres productores de diversas tenencias y comunidades, Alfonso Martínez recordó que actualmente no existe el respaldo que brindaba hace unos años la Federación, como Procampo, Financiera Rural que facilitaba créditos ni tampoco existen la entrega de apoyos de diésel a campesinos.

En contraste, el alcalde de Morelia destacó que el Gobierno Municipal ha trabajado de manera integral con las tenencias y comunidades, pues tan solo en materia de reconstrucción de caminos rurales, se han intervenido 700 kilómetros y se cerrará el 2027 con mil kilómetros.

Alfonso Martínez explicó que los programas que se ponen en marcha este martes, son la entrega de paquetes de gallinas ponedoras y lechones, que además de servir de autoconsumo, permitirán comercializar alimentos y así generar ingresos para las familias.

El Acalde de Morelia, pidió alzar la voz para exigir mayor respaldo al campo, ya que la fortaleza de la Federación es mucho mayor que la del municipio, por lo que es necesario que se volteé a ver el campo y haya más programas que incentiven su desarrollo.

Durante su participación, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, refirió que la convocatoria para este programa en Capula, es reflejo de que las y los habitantes han sentido el apoyo al campo durante este Gobierno Municipal que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar. En el mismo sentido, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Roberto Carlos López García, aseguró que estos apoyos forman parte de la instrucción del presidente municipal de acercar programas en beneficio del campo moreliano.