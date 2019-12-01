Alfonso Martínez Alcázar invita a disfrutar del bazar de artesanías michoacanas en el Centro de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 10:42:54

Morelia, Michoacán; 18 de octubre de 2026.- La Cerrada San Agustín se convirtió en un espacio para admirar y adquirir un pedacito de la vasta riqueza cultural de Michoacán, a través del bazar de artesanías que instaló el Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar.

En el lugar, el Alcalde de Morelia saludó a las y los artesanos michoacanos, a quienes reconoció su talento para crear verdaderas obras de arte con sus manos y corazón.

Informó que el bazar se instala para revestir aún más la temporada de ferias y festivales en Morelia, permitiendo que turistas y visitantes conozcan la riqueza que tienen las distintas zonas de Michoacán.

Alfonso Martínez, mencionó que se trata de 40 stands con artesanías de barro, cobre, tejidos, guitarras, figuras de cantera, molcajetes, entre otras maravillas que realizan las y los michoacanos.

Así, el presidente municipal reiteró la invitación para disfrutar del bazar que estará durante varios días en el corazón del Centro Histórico de Morelia.