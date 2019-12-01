Alfonso Martínez Alcázar inaugura la Feria Nacional Artesanal de la Catrina de Capula

Alfonso Martínez Alcázar inaugura la Feria Nacional Artesanal de la Catrina de Capula
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 17:01:20
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Morelia, Michoacán; 18 de octubre de 2026.- El presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio la bienvenida a la Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, un referente en el país por sus espectaculares artesanías y deliciosa gastronomía regional.

Posterior al evento inaugural, Alfonso Martínez recordó que desde hace 10 años, en su primera administración, se trabajó muy fuerte en la promoción y organización de la feria, sentando las bases para que hoy en día sea un exitoso escaparate para la cultura y las tradiciones.

Mencionó que a lo largo de estas 16 ediciones, las catrinas de Capula han trascendido fronteras y son parte fundamental de las actividades del Día de Muertos.

En su oportunidad, la jefa de tenencia de Capula, Diana Sagrero Landa, agradeció al Alcalde, Alfonso Martínez por todo el apoyo recibido a la comunidad, sobre todo el trabajo coordinado a través de diferentes dependencias, como la Secretaría de Servicios Públicos, Policía Morelia, Secretaría del Ayuntamiento, entre otras instancias que están atentas al desarrollo de la localidad.

En este marco, las autoridades estatales, municipales y artesanos presentes, entregaron premios en las siguientes categorías: 

Maestros Artesanos Ganadores
-Roberto Torres Ayala 
-Santiago Jesús Ayala Gúzman 
-Christian Javier Romero Reyes 
-Erika Natali López Ruíz 
-Miguel de la Cruz Hernández 

Premio Especial “Álvaro de La Cruz López”
-Jonathan Ociel Reyes Torres 

Ganadores Infantiles de Concurso LEGO
-Luis Ángel Pérez Cortes 
-Jesús Emmanuel Pérez Martínez 
-Diego Delgado López

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