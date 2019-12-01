Alfonso Martínez Alcázar entrega certeza jurídica a vecinos de Ampliación Los Sauces

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- Con el propósito de brindar certeza jurídica a familias morelianas, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega del plano de autorización y regularización de la colonia Ampliación Los Sauces de la tenencia de Santa María de Guido.

En el evento, el Alcalde reconoció el esfuerzo de líderes comunitarios honestos como Arturo Salgado Méndez, quien impulsó la regularización en beneficio colectivo de la colonia, donde también reside. Martínez Alcázar destacó la diferencia entre líderes genuinos que buscan el avance real, y aquellos que prolongan procesos para beneficio personal.

El Presidente Municipal, Alfonso Martínez resaltó el trabajo del gran equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, liderado por Joanna Moreno Manzo, que ha permitido avanzar en la regularización de predios sin precedente histórico en Morelia y explicó la importancia de este proceso para las familias morelianas que construyen su vivienda poco a poco, sin acceso a créditos bancarios por falta de certeza jurídica.

Con la entrega de estos documentos, los beneficiarios ahora podrán: Solicitar préstamos bancarios para terminar o mejorar su vivienda; Vender su propiedad con seguridad; Heredarla con tranquilidad a sus familias.

Por su parte, la secretaria titular de SEDUM, Joanna Moreno destacó que con la entrega de este expediente se podrá acceder a trámites para escriturar y el beneficio es para 268 familias para el mismo número de lotes en una superficie de 5.72 hectáreas de la tenencia de Santa María de Guido.

Esta colonia ya formó parte del programa de regularización municipal y tuvo costo cero para las y los vecinos por el concepto de autorización definitiva, cuentan con factibilidad de servicios públicos y les permite avanzar en la obtención de sus escrituras con los trámites siguientes en el Catastro del Estado.

Por su parte, la vecina Dalila Méndez García agradeció la autorización definitiva de la colonia que fue posible por el apoyo y voluntad del Presidente Municipal, Alfonso Martínez y atender una necesidad histórica para dar certeza jurídica y tranquilidad a las familias. Asimismo, el propietario y promovente de la regularización, Arturo Salgado expresó su agradecimiento para que culminara este trámite y obtener su plano de autorización de la colonia y un trabajo en favor de los vecinos que por muchos años anhelaron la certeza de su patrimonio.