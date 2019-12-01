Alfonso Martínez Alcázar destaca cariño y amor por Santa Clara del Cobre

Salvador Escalante, Michoacán; 19 de octubre de 2026.- Alfonso Martínez Alcázar, expresó el profundo amor que guarda hacia la región de Santa Clara del Cobre, al ser el lugar en donde creció cuando era niño y en donde descansan las cenizas de su padre; por ello, lamentó la situación de inseguridad que atraviesa Michoacán y cómo esto ha afectado la tranquilidad y libertad de la gente.

Frente a un grupo de liderazgos sociales y políticos de Salvador Escalante y comunidades aledañas, que se dieron cita a esta reunión convocada por AMA Michoacán, Alfonso Martínez compartió las experiencias que adquirió al ir y trabajar cada fin de semana en un rancho familiar. Ahí, convivió con sus hermanos y la gente del lugar, mientras recorrían las veredas y cosechaban frutos.

Alfonso Martínez, señaló que antes de morir su padre, sus hijos tuvieron la fortuna de convivir con él algunos años, sin embargo, la realidad actual impide que hoy en día se repliquen esas mismas experiencias en el campo, ante la falta de seguridad y libertad que hay en la región.

Agregó que este escenario ha provocado que los productores de la zona no puedan caminar por sus cosechas, ni transitar libremente por las veredas, ni carreteras, ante el temor de ser molestados.

Al respecto, Alfonso Martínez comentó que si bien sus hijos no podrán disfrutar esa vida del campo, trabajará muy fuerte para sanear el estado y que sus nietos “puedan recorrer todas esas brechas que yo recorrí cuando fui chico y que me enseñaron tanto en mi vida. Porque lo llevo en la sangre. Esa libertad, esos bosques, esa agua”.

A este encuentro asistieron el ex regidor Ismael García; el artesano Carlos Punzo; el empresario y artesano Melitón Naranjo; el expresidente municipal Arturo Ramírez; entre otras decenas de liderazgos que coincidieron con el levantamiento de AMA Michoacán.