Alfonso Martínez afianza coordinación con SEDENA y GN en la construcción de la paz

Alfonso Martínez afianza coordinación con SEDENA y GN en la construcción de la paz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 19:46:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, fortalece la coordinación con mandos militares e instituciones federales de seguridad, para así seguir abonando en la construcción de la paz en Morelia.

Durante una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia, el alcalde reconoció  el respaldo institucional que brindan las autoridades federales para alcanzar este objetivo. 

En este tenor, Alfonso Martínez agradeció el apoyo y disposición del Gral. DEM, Juan Bravo Velázquez, CMDTE de la XXI Zona Militar; Gral. DEM, Roberto Eduardo Molina, Coordinador Estatal de la GN; Coronel Demian Yamil Mayoral Ojeda, CMDTE del 12/o Batallón de Infantería; y del Coronel Carlos Alberto Thompson, CMDTE del 26/o Batallón de la GN.

Acompañado por el Comisario y encargado de despacho de la Comisión de Seguridad Pública, Pablo Alarcón Olmedo, el Presidente Municipal destacó que para el Ayuntamiento de Morelia, es fundamental la coordinación con los diferentes ordenes de gobierno en materia de seguridad.

Agregó que la estrategia para garantizar la paz y seguridad de las y los morelianos, conlleva diálogo permanente, por ello es prioritario compartir esfuerzos comunes que sigan haciendo de Morelia, la mejor ciudad para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Al menos 50 policías fueron retirados de su cargo por presunta extorsión en Tlalnepantla; no se llevaron a juicio, porque las víctimas no denunciaron 
En Buenavista, Michoacán destruyen campamento utilizado por grupo delictivo
Quitan la vida a otra menor de 12 años por supuesta deuda familiar en el Estado de México
Camioneta repartidora de gas se desbarranca en La Piedad, Michoacán, el conductor resultó herido 
Más información de la categoria
Identificada, banda de roba coches implicada al homicidio de Eva Guadalupe: Bedolla
Trump indica a Zelensky que el cese territorial con Rusia es por su bien; tratará de pactar otra reunión 
Tirotean dos viviendas en Jacona, Michoacán; les dan más de 350 balazos
Encuentran fosa clandestina con osamentas humanas frente al mar en Sonora
Comentarios