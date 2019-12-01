Alfonso Chávez propone ante el pleno chequeo médico anual gratuito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:10:31

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero de 2026.- El diputado local Alfonso Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Michoacán, con el objetivo de impulsar una política pública preventiva basada en revisiones médicas periódicas.

En su exposición, el legislador remarcó el enfoque humano de la propuesta: “Hablar de salud no es hablar solamente de hospitales, camas o medicamentos. Hablar de salud es hablar de vida, dignidad y futuro".

Chávez señaló que en México “la mayoría de las muertes están relacionadas con enfermedades que pudieron prevenirse”, y citó datos que evidencian la urgencia de transitar de un modelo reactivo a uno preventivo, con diagnósticos oportunos.

El diputado explicó que la detección temprana y el tratamiento oportuno pueden evitar complicaciones graves —por ejemplo, en casos de diabetes— y subrayó que normalizar los chequeos periódicos también ayuda a disminuir la carga operativa y económica sobre el sistema de salud pública.

La iniciativa propone, entre otros puntos: impulsar programas de revisión médica periódica, establecer que la Secretaría promueva programas estatales permanentes orientados a fomentar exámenes médicos generales anuales, y reconocer estos programas como actividades preventivas dentro de la ley.

Finalmente, Poncho Chávez llamó a respaldar la propuesta desde una visión responsable: “Como legisladores, tenemos la responsabilidad de anticiparnos a los problemas, no de llegar tarde a resolverlos”, y pidió analizarla “con visión social, con responsabilidad institucional y con compromiso a la salud pública".