Alexis Velázquez refuerza acciones contra el dengue con segunda jornada de fumigación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 13:09:41

Huandacareo, Michoacán, a 8 de octubre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, llevó a cabo una segunda jornada de fumigación contra el dengue en la cabecera municipal y las distintas comunidades, como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de las familias.

Además, señaló que estos trabajos se realizan en coordinación con Protección Civil Municipal y la Secretaría de Salud del Estado, con el objetivo de continuar reduciendo los riesgos de propagación del mosquito transmisor del dengue.

“Desde el Gobierno Municipal continuaremos trabajando de manera coordinada para cuidar la salud de nuestras familias. Invitamos a todas y todos a poner de su parte y mantener las medidas de prevención contra el dengue”, expresó Alexis Velázquez.

El alcalde destacó la importancia de mantener estas acciones de manera constante y pidió a las y los habitantes sumarse a la prevención desde sus hogares, evitando acumulaciones de agua, manteniendo patios y espacios limpios y eliminando posibles criaderos del mosquito.