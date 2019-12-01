Alexis Velázquez reconoce coordinación de seguridad durante festividad de Capacho

Huandacareo, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, destacó el apoyo de elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública de Michoacán, quienes realizaron labores preventivas y de vigilancia durante las festividades en la Tenencia de Capacho, una de sus tradiciones más representativas con el traslado de la imagen del Señor de la Inspiración desde el municipio vecino de Cuitzeo.

Desde las primeras horas del día y hasta la noche, las calles de Capacho se llenaron de música, danzas y sonidos de instrumentos de viento, mientras los fieles se congregaron para acompañar y despedir la imagen en un ambiente de tradición.

”Es importante que nuestras comunidades mantengan vivas sus tradiciones y que las familias puedan reunirse en un ambiente de tranquilidad. Agradezco el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad y de Protección Civil para que esta jornada transcurriera sin incidentes”, expresó el alcalde.

Además, el Gobierno Municipal de Huandacareo reconoce la participación de las familias, visitantes y corporaciones que contribuyeron al desarrollo ordenado de esta jornada, refrendando su compromiso con la seguridad y el respeto a las tradiciones.