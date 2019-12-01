Alexis Velázquez reconoce coordinación de seguridad durante festividad de Capacho

Alexis Velázquez reconoce coordinación de seguridad durante festividad de Capacho
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 11:15:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, a 18 de octubre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, destacó el apoyo de elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública de Michoacán, quienes realizaron labores preventivas y de vigilancia durante las festividades en la Tenencia de Capacho, una de sus tradiciones más representativas con el traslado de la imagen del Señor de la Inspiración desde el municipio vecino de Cuitzeo. 

Desde las primeras horas del día y hasta la noche, las calles de Capacho se llenaron de música, danzas y sonidos de instrumentos de viento, mientras los fieles se congregaron para acompañar y despedir la imagen en un ambiente de tradición.

”Es importante que nuestras comunidades mantengan vivas sus tradiciones y que las familias puedan reunirse en un ambiente de tranquilidad. Agradezco el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad y de Protección Civil para que esta jornada transcurriera sin incidentes”, expresó el alcalde.

Además, el Gobierno Municipal de Huandacareo reconoce la participación de las familias, visitantes y corporaciones que contribuyeron al desarrollo ordenado de esta jornada, refrendando su compromiso con la seguridad y el respeto a las tradiciones.

Más información de la categoria
Guardia Civil asegura a un hombre, estupefacientes y vehículos con reporte de robo en Uruapan, Michoacán
Captura la GC a hombre armado en Tancítaro, Michoacán
En Uruapan, Michoacán: Rescata la Guardia Civil a adolescente víctima de secuestro virtual 
En Apatzingán, Michoacán: Guardia Civil captura a dos adolescentes que atacaron a balazos a escoltas de un empresario 
Más información de la categoria
Disturbios en Francia dejan mil 200 detenidos y 150 policías heridos
Alerta en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero por el huracán Trudy: Prevén lluvias intensas y olas de hasta 7 metros
Ola de homicidios en Apatzingán con Fanny Arreola: Colocó a su municipio como el más violento de Michoacan en septiembre, en octubre lidera con 13 asesinatos
FNLS agreden a seis policías durante movilización en Morelia