Alexis Velázquez reconoce a Moisés Navarro como nuevo coordinador de alcaldes de Morena en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 19:10:12

Huandacareo, Michoacán, 22 de octubre del 2025.- El presidente municipal de Huandacareo, Alexis Velázquez, expresó su reconocimiento y felicitación al alcalde de Yurécuaro, Moisés Navarro, quien asumirá la coordinación de los alcaldes de Morena en Michoacán.

Velázquez destacó que la amistad, el compromiso y el proyecto común en favor de la transformación los unen, y confió en que Navarro continuará fortaleciendo el trabajo municipal con base en los principios del movimiento: no mentir, no robar y no traicionar.

“Estoy convencido de que Moisés Navarro sabrá conducir esta nueva etapa con los valores que nos identifican como parte de la Cuarta Transformación. Le deseo el mayor de los éxitos en esta responsabilidad colectiva que busca consolidar gobiernos locales cercanos, honestos y comprometidos con el pueblo”, señaló Alexis Velázquez.

El alcalde de Huandacareo afirmó sentirse satisfecho por haber ejercido la coordinación con una visión de interlocución permanente, diálogo respetuoso e institucional, privilegiando siempre la unidad entre los municipios y el respaldo al gobierno federal y estatal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Finalmente, Velázquez reiteró su disposición de seguir trabajando en equipo con los gobiernos municipales de Morena para consolidar un proyecto transformador desde lo local, que refleje el espíritu humanista y la vocación de servicio que distingue al movimiento.