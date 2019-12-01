Alexis Velázquez recibe a autoridades federales para supervisar las Viviendas del Bienestar

Huandacareo, Michoacán, a 30 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente de Huandacareo, recibió la visita de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Vega Rangel; de Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); de Aline Romero, directora regional de CONAVI en Michoacán, y de David Soto Quizamán, director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), quienes realizaron una supervisión por las Casas del Bienestar construidas en el municipio.

Con este programa, Huandacareo contará con 272 viviendas del Bienestar, resultado de una política de vivienda impulsada por la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es facilitar el acceso a una vivienda adecuada a las familias que más lo necesitan.

“Es un día muy importante para Huandacareo, la supervisión de las Viviendas del Bienestar nos acerca a cumplir el sueño de muchas familias de contar con un patrimonio propio y un hogar digno. Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando y gestionando para que los programas y las oportunidades lleguen a nuestra gente, porque cuando se trata del bienestar de las familias de Huandacareo, siempre vamos a sumar esfuerzos”. expresó el edil.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México y la coordinación con las autoridades estatales y federales para hacer posible este proyecto, que hoy se encuentra en una etapa fundamental para concretar la entrega de las viviendas.