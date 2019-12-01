Alexis Velázquez realiza la 4ª entrega de paquetes del programa “Bienestar en tu Vivienda”

Huandacareo, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- Con el objetivo de seguir fortaleciendo el bienestar y la calidad de vida de las familias del municipio, el Gobierno de Huandacareo, encabezado por Alexis Velázquez, llevó a cabo la cuarta entrega de paquetes del programa “Bienestar en tu Vivienda”, una política pública de carácter transversal impulsada por esta administración.

Durante esta entrega, se beneficiaron a familias huandacarenses con productos esenciales para la mejora y construcción de una vivienda digna, tales como tejas, juegos de baño, salas, colchones, calentadores solares y tinacos, los cuales fueron otorgados a muy bajo costo, gracias a que gran parte del monto es subsidiado directamente por el Gobierno Municipal.

Alexis Velázquez, presidente municipal, destacó que este programa responde al compromiso de su gobierno de apoyar de manera directa la economía familiar, generando condiciones reales para que más hogares puedan mejorar su patrimonio sin afectar su ingreso.

“Bienestar en tu Vivienda es un programa pensado para todas y todos, que refleja una política pública transversal donde trabajamos para que las familias tengan acceso a productos de calidad, a precios justos, y con el respaldo del gobierno municipal”, señaló el alcalde.

Con acciones como esta, el Gobierno de Huandacareo refrenda su compromiso de impulsar programas sociales incluyentes, que impacten de manera positiva en el desarrollo social, económico y humano del municipio, avanzando juntos hacia un Huandacareo con más bienestar y mejores oportunidades.