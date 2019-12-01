Alexis Velázquez invita a disfrutar el cierre de Semana Santa en Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 17:41:18

Huandacareo, Michoacán, a 05 de abril de 2026 .-En el marco del cierre del periodo vacacional de Semana Santa, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invita a todas y todos a disfrutar al máximo este último día de vacaciones en los balnearios del municipio.

Huandacareo se mantiene como uno de los destinos favoritos de la región, gracias a su amplia oferta turística que combina diversión, descanso y un ambiente totalmente familiar. Los visitantes aún pueden vivir una gran experiencia en los balnearios Vista Bella, Selva Maya, Agua Caliente, El Edén, Los Arcos y El Paraíso.

En estos espacios, las familias encontrarán albercas infantiles y profundas, emocionantes toboganes, así como servicios de calidad como hoteles, restaurantes y amplios estacionamientos, pensados para brindar comodidad y una estancia placentera.

_“Queremos invitar a todas las familias a que no dejen pasar este último día de vacaciones. Huandacareo tiene todo para que disfruten, descansen y se diviertan en un entorno seguro y familiar”,_ expresó el edil.

El Gobierno Municipal mantiene presencia operativa para garantizar la seguridad, el orden y la atención a quienes visitan el municipio.