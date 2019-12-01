Alexis Velázquez invita a disfrutar del balneario Agua Caliente en la 1er Feria de los Balnearios 2025

Huandacareo, Michoacpan, a 13 de octubre 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invita a todas y todos a visitar el balneario Agua Caliente que forma parte de los centros recreativos que estarán participando en la 1er Feria de los Balnearios 2025, una iniciativa que busca impulsar el turismo y fortalecer la economía local.

El edil destacó que este espacio es uno de los más representativos del municipio, pues ofrece una gran variedad de opciones para disfrutar en familia: albercas para niños y adultos, toboganes, aguas termales, áreas infantiles y estacionamiento. Además, los visitantes podrán disfrutar de deliciosos desayunos y comidas en sus restaurantes, así como de su tradicional pizza a la leña y un bar con diferentes opciones de bebidas.

Ubicado sobre la calzada Lázaro Cárdenas, el balneario Agua Caliente representa una excelente opción para quienes buscan relajarse, divertirse y disfrutar de las riquezas naturales que ofrece Huandacareo.

“En Huandacareo estamos muy orgullosos de nuestros balnearios, porque son parte de nuestra identidad y un motor para la economía local. Con esta primera Feria de los Balnearios buscamos que más personas conozcan todo lo que ofrece nuestro municipio, disfruten de sus atractivos y, al mismo tiempo, generemos más oportunidades para nuestras familias.”, destacó Alexis Velázquez

El presidente reiteró la invitación a todas y todos a visitar este y los demás balnearios participantes durante la 1er Feria de los Balnearios 2025, y aprovechar la entrada gratuita los días miércoles 15, 22 y 29 de octubre, como parte de esta gran celebración turística del municipio.