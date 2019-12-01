Alexis Velázquez inaugura rehabilitación integral de la calle Miguel Hidalgo en La Estancia de Huandacareo, Michoacán

Alexis Velázquez inaugura rehabilitación integral de la calle Miguel Hidalgo en La Estancia de Huandacareo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 18:16:11
Huandacareo, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la inauguración de la rehabilitación integral de la calle Miguel Hidalgo, en la comunidad de La Estancia, una obra que mejora de manera directa la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes de la zona.

La obra consistió en la rehabilitación de 82 metros lineales de concreto hidráulico, así como la renovación de la red de agua potable y drenaje, incluyendo la instalación de 11 nuevas tomas domiciliarias de agua potable, dejando la infraestructura completamente renovada y preparada para brindar un servicio eficiente por muchos años.

Con una inversión total de $1,015,000 pesos, esta acción responde a una necesidad prioritaria de la comunidad, garantizando servicios básicos de calidad y una vialidad segura y durable.

“No se trata solo de pavimentar, se trata de hacer las cosas bien desde el fondo. Hoy entregamos una calle con infraestructura completa, pensada para durar muchos años y para que las familias de La Estancia vivan mejor”, señaló el presidente.

El alcalde reafirmó el compromiso de su administración de seguir impulsando obras que generen bienestar, desarrollo y mejores condiciones de vida en todas las comunidades del municipio.
Con acciones como esta, se sigue trabajando por el bien de los Huandacarenses.

