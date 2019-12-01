Alexis Velázquez inaugura rehabilitación de Jardín de Niños en la Tenencia de Capacho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:20:41

Huandacareo, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Reafirmando su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, inauguró la rehabilitación del Jardín de Niños “Rafael Ortiz Villanueva”, ubicado en la Tenencia de Capacho.

La obra contempló la rehabilitación de una superficie de 47 metros cuadrados, donde se realizaron trabajos de colocación de piso cerámico y de concreto, impermeabilización, así como mejoras en herrería y aluminio.

Además, se llevó a cabo la instalación de puertas, ventanas, protecciones, pintura y adecuaciones en el sistema de luz eléctrica con 5 luminarias educativas y cableado exterior.

Para estos trabajos se destinó una inversión superior a los 135 mil pesos, recurso ejercido en su totalidad por el Gobierno Municipal, sin solicitar ni un solo peso a los padres de familia ni a la institución educativa.

“Hoy cumplimos un compromiso más con nuestra niñez. Estas mejoras garantizan espacios más dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje, y lo hacemos como debe ser: sin afectar la economía de las familias”, expresó Alexis Velázquez.

Con acciones concretas, el Gobierno de Huandacareo continúa fortaleciendo los espacios educativos del municipio, trabajando de la mano con la comunidad para brindar mejores condiciones de desarrollo a las niñas y niños.