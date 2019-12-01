Alexis Velázquez inaugura calle en la Tenencia de Capacho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 19:34:02

Capacho, Michoacan, a 22 de agosto de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, inauguró la rehabilitación de la calle Reforma en la Tenencia de Capacho, una obra histórica que transforma la vida de las familias.

Con una inversión de $2,000,000 pesos, subsidiada en su totalidad por el gobierno, se llevaron a cabo trabajos de agua potable, drenaje, banquetas, pavimentación y luminarias, logrando así una calle más segura, funcional y digna para sus habitantes.

En total, se rehabilitaron 94 metros, cumpliendo con uno de los compromisos hacia la población, quienes hoy ven reflejado el esfuerzo conjunto entre gobierno y ciudadanía.

Durante el evento, el alcalde destacó que estas acciones representan el compromiso de su administración por seguir transformando Huandacareo y sus tenencias, llevando obras que mejoran la calidad de vida de la gente.

“Esta obra es un ejemplo de que cuando se trabaja con honestidad y responsabilidad, se logran resultados que cambian la vida de las familias. Hoy Capacho cuenta con una calle digna, segura y con todos los servicios”, señaló Velázquez.

Con la inauguración de la calle Reforma, el gobierno municipal apuesta por su visión de seguir impulsando obras de infraestructura que garanticen desarrollo, bienestar y mejores condiciones para todas y todos los huandacarenses.