Alexis Velázquez impulsa mejores condiciones educativas para la niñez en Capacho

Alexis Velázquez impulsa mejores condiciones educativas para la niñez en Capacho
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 15:41:56
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Huandacareo, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- Con el compromiso de fortalecer la educación desde los primeros años, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, realizó la entrega de escritorios y computadoras para las niñas y niños del Jardín de Niños Topiltzin, ubicado en la tenencia de Capacho.

Durante la visita, el alcalde destacó la importancia de que la niñez cuente con herramientas adecuadas para su aprendizaje desde temprana edad, ya que esto contribuye a su desarrollo académico.

“Queremos que las niñas y los niños tengan su primer acercamiento con la escuela en las mejores condiciones posibles. Cuando se invierte en su educación desde pequeños, se abre la puerta a un mejor futuro”, expresó.

Las y los estudiantes, así como el personal docente del plantel, recibieron con entusiasmo el nuevo mobiliario y el equipo de cómputo, que permitirá fortalecer las actividades educativas dentro del aula y brindar más herramientas para el aprendizaje.

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