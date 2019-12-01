Alexis Velázquez impulsa al campo de Huandacareo con apoyo histórico

Alexis Velázquez impulsa al campo de Huandacareo con apoyo histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:04:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el campo y respaldar a quienes trabajan la tierra, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, realizó la entrega de semillas de maíz blanco y amarillo, así como fumigadoras, en beneficio del sector maicero del municipio.

Este apoyo, que representa una inversión de más de 200 mil pesos, se entrega por primera vez en Huandacareo de manera directa a las y los productores, con la finalidad de impulsar la siembra y mejorar las cosechas.

“El campo de Huandacareo se respeta y se apoya, porque de aquí sale el sustento de muchas familias. Por eso estamos dando este respaldo con semillas y equipo, para que las y los productores puedan iniciar la siembra con mejores herramientas y que su trabajo rinda más”, expresó Alexis.

El presidente municipal reiteró que su administración seguirá impulsando acciones y programas que fortalezcan al sector agrícola, reconociendo el esfuerzo de quienes todos los días trabajan la tierra

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente automovilístico en la Morelia-Pátzcuaro deja una persona sin vida 
Ataque armado en una tenencia de Tangamandapio, Michoacán, deja una persona sin vida
Pierde la vida un hombre y una mujer resulta lesionada durante ataque armado en la colonia El Rodeo de la CDMX
Cae presunto jefe de plaza de organización criminal de Michoacán; cobraría piso en Edomex
Más información de la categoria
El Centro Autismo Morelia es un ejemplo mundial: Bisila Bokoko
Sheinbaum anuncia que hará donación monetaria a Cuba, tras llamado de AMLO
Estados Unidos afirma haber destruido más de 100 buques iraníes en medio de tensiones en Ormuz
Emboscan a agentes de seguridad en sierra de Chihuahua; hay 2 atacantes muertos y 3 detenidos
Comentarios