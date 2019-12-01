Alexis Velázquez impulsa al campo de Huandacareo con apoyo histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:04:20

Huandacareo, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el campo y respaldar a quienes trabajan la tierra, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, realizó la entrega de semillas de maíz blanco y amarillo, así como fumigadoras, en beneficio del sector maicero del municipio.

Este apoyo, que representa una inversión de más de 200 mil pesos, se entrega por primera vez en Huandacareo de manera directa a las y los productores, con la finalidad de impulsar la siembra y mejorar las cosechas.

“El campo de Huandacareo se respeta y se apoya, porque de aquí sale el sustento de muchas familias. Por eso estamos dando este respaldo con semillas y equipo, para que las y los productores puedan iniciar la siembra con mejores herramientas y que su trabajo rinda más”, expresó Alexis.

El presidente municipal reiteró que su administración seguirá impulsando acciones y programas que fortalezcan al sector agrícola, reconociendo el esfuerzo de quienes todos los días trabajan la tierra