Alexis Velázquez implementa protocolo de seguridad para la 1ª Feria de los Balnearios 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:15:18

Huandacareo, Michoacán, a 14 de octubre 2025.- Con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los visitantes durante la 1ª Feria de los Balnearios en Huandacareo 2025, Alexis Velázquez, presidente municipal, informó que se implementará un protocolo especial de seguridad en coordinación con las áreas de Seguridad Ciudadana y Protección Civil Municipal.

El edil señaló que se realizarán rondines constantes de Seguridad Ciudadana en toda la zona donde se desarrollará la feria, además de que cada balneario contará con dos elementos de seguridad asignados durante los días de actividades.

Asimismo, se dispondrá de personal de Protección Civil Municipal en cada balneario, que se sumará al equipo de seguridad que ya brinda cada establecimiento, con el fin de actuar de manera preventiva y responder de forma inmediata ante cualquier situación.

“Queremos que las familias locales y visitantes disfruten de esta primera edición de la Feria de los Balnearios con total confianza. Nuestro compromiso es ofrecer un evento seguro, ordenado y familiar”, destacó Alexis Velázquez.

El Gobierno Municipal de Huandacareo reitera su invitación a disfrutar de esta celebración que impulsa el turismo local y promueve las riquezas naturales del municipio, siempre con un entorno seguro para todas y todos.