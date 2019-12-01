Alexis Velázquez fortalece al sector ganadero con inversión histórica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:19:24

Huandacareo, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Con el firme compromiso de impulsar el desarrollo del campo y fortalecer la economía local, Alexis Velázquez, presidente municipal, encabezó la entrega de apoyos a la Asociación Ganadera del municipio, beneficiando directamente a más de 150 socios.

Durante este importante evento, se realizó la entrega de una mezcladora de alimentos ganaderos, una herramienta clave que permitirá a las y los productores optimizar los costos de producción, mejorar la calidad nutricional del alimento, y elevar la salud y productividad del ganado.

Asimismo, se puso a disposición de las y los ganaderos el apoyo con dos máquinas retroexcavadoras, las cuales serán utilizadas para facilitar labores esenciales como la limpieza de terrenos, el desazolve de canales y la mejora de caminos hacia cosechas y parcelas.

En total, esta acción representa una inversión superior a los 300 mil pesos, reflejando el compromiso del Gobierno Municipal con el fortalecimiento del sector agropecuario.

“En Huandacareo seguimos apostándole al campo, porque sabemos que es el corazón de nuestra economía. Este apoyo no solo beneficia a las y los ganaderos, sino a toda la cadena productiva del municipio”, destacó el edil.

Alexis Velázquez y su gobierno, reafirman su visión de impulsar el desarrollo sostenible, brindando herramientas que generen mejores oportunidades y calidad de vida para las familias del municipio.