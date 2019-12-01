Alexis Velázquez felicita a Raúl Zepeda como nuevo secretario de Gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Huandacareo y coordinador de los alcaldes de Morena en Michoacán, Alexis Velázquez Guzmán, felicitó de manera pública a Raúl Zepeda por su nombramiento como nuevo secretario de Gobierno del estado, destacando su trayectoria, capacidad de diálogo y cercanía con la gente.



“Felicito a mi amigo Raúl Zepeda por asumir esta gran responsabilidad. Sé de su compromiso, su capacidad y su vocación de servicio. Conozco de primera mano su cercanía con las y los michoacanos, así como su gran disposición para escuchar y construir acuerdos que fortalezcan la paz y el desarrollo de nuestro estado”, expresó Velázquez Guzmán.



El edil subrayó que la llegada de Zepeda a la Secretaría de Gobierno representa una oportunidad para profundizar la coordinación entre municipios y el estado, atendiendo de manera conjunta los retos de gobernabilidad y bienestar social.



Alexis Velázquez reconoció la amistad y el trabajo compartido que ha tenido con el nuevo secretario, confiando en que su estilo abierto y su experiencia serán claves para consolidar la agenda de la Cuarta Transformación en Michoacán.



“Cuenta con todo nuestro respaldo. Desde los ayuntamientos de Morena refrendamos nuestra voluntad de trabajar hombro con hombro con la Secretaría de Gobierno para responder a las necesidades de la gente”, afirmó.



Con este nombramiento, el coordinador de los alcaldes de Morena en Michoacán reiteró su compromiso de mantener el diálogo, la unidad y la coordinación institucional para seguir construyendo un estado con paz, justicia y oportunidades para todos.