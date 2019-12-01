Alexis Velázquez entrega tenis a Secundaria con el programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz

Huandacareo, Michoacán, a 22 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la cuarta entrega de tenis del programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz, mediante la cual 313 estudiantes de la Escuela Secundaria Cuitláhuac recibieron un nuevo par de tenis para apoyar su asistencia a clases.

Durante la entrega, el alcalde agradeció a la Secretaría de Educación y al gobernador de Michoacán, Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, por impulsar este programa que contribuye a la economía de las familias y fortalece las oportunidades educativas de niñas, niños y jóvenes.

“Queremos que nuestras y nuestros jóvenes lleguen a la escuela con entusiasmo y tengan las herramientas necesarias para seguir aprendiendo. Agradezco al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la Secretaría de Educación por hacer posible que estos apoyos lleguen a Huandacareo y beneficien directamente a nuestras familias y alumnos”, expresó el edil.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Michoacán para acercar programas y acciones que contribuyan al bienestar de las familias huandacarenses, colocando la educación como una prioridad para el desarrollo del municipio.