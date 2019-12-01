Alexis Velázquez destaca saldo blanco y éxito del segundo día de la Feria de los Balnearios

Huandacareo, Michoacán, a 24 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, informó que en el segundo día de la 2ª Feria de los Balnearios de Huandacareo concluyó con gran éxito, al registrar una afluencia de más de 1,800 asistentes en los seis parques acuáticos participantes, con un reporte de saldo blanco por parte de Protección Civil Municipal.

Durante la jornada, el personal de Protección Civil se mantuvo atento a las necesidades de las y los visitantes, brindando atención y realizando labores preventivas para garantizar la seguridad de las familias que disfrutaron de esta iniciativa turística.

“Nos da mucho gusto que las familias sigan disfrutando de nuestros balnearios y que estas jornadas concluyan con saldo blanco. Invitamos a más personas a conocer Huandacareo y aprovechar el último día de esta feria, preparada para que disfruten de nuestros parques acuáticos”, expresó el edil.

Finalmente, Alexis Velázquez invitó a la ciudadanía a obtener sus boletos para la última jornada de la feria, que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre, con acceso gratuito a los seis balnearios participantes, y al mismo tiempo que fortalecer la actividad turística y la economía local.