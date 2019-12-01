Alexis Velázquez destaca resultados durante informe de Claudia Sheinbaum

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, acompañó este viernes el informe presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Pabellón Don Vasco de Morelia, donde se dieron a conocer de manera detallada los avances, obras, programas y acciones impulsados por el Gobierno de México durante este segundo año de administración.

Alexis Velázquez destacó la importancia de que estos resultados se presenten directamente en territorio y que Michoacán forme parte de esta gira nacional de rendición de cuentas, al señalar que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite que los programas y obras lleguen a los municipios.

“Es importante conocer de primera mano los resultados y las acciones que se están impulsando para Michoacán. Desde los municipios reconocemos el valor de trabajar coordinadamente para que las obras, los programas y las acciones de bienestar lleguen a nuestra gente”, expresó el edil.

El presidente municipal señaló que desde Huandacareo se continuará trabajando de manera cercana y coordinada con los gobiernos estatal y federal, buscando que los programas y proyectos que se impulsan para Michoacán representen oportunidades para las familias.