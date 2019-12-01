Alexis Velázquez destaca asignación de Casas del Bienestar para familias de Huandacareo

Huandacareo, Michoacán, a 31 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, informó la asignación de las Casas del Bienestar para las familias del municipio que cumplieron con las etapas del proceso de registro, mediante un sorteo realizado en la Casa de la Cultura, con la presencia del delegado del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola.

Durante esta jornada, las personas que avanzaron a la segunda etapa del registro participaron en el proceso de asignación de viviendas, dando continuidad a este programa impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna para las familias mexicanas.

El alcalde destacó que, gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Municipal ante las instancias correspondientes, la construcción de 272 viviendas en Huandacareo es hoy una realidad, representando una oportunidad para que más familias del municipio puedan acceder a un patrimonio propio.

”Hoy es un día muy importante para Huandacareo, porque la construcción de 272 Casas del Bienestar representa una oportunidad para que más familias de nuestro municipio puedan tener un patrimonio propio y mejorar su calidad de vida. Hemos realizado las gestiones necesarias para que este programa llegara a Huandacareo, y hoy nos llena de satisfacción ver que este proyecto se convierte en una realidad”., expresó Alexis Velázquez.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de continuar trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para acercar programas y acciones que contribuyan al bienestar de las familias de Huandacareo.