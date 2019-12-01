Alexis Velázquez da inicio en Huandacareo a las Fiestas Patrias 2025

Huandacareo, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó el inicio oficial de las Fiestas Patrias 2025, en un ambiente lleno de alegría, tradición y orgullo nacional.

El arranque se llevó a cabo en la plaza principal, donde el público disfrutó de ballet y bailes folclóricos a cargo del talento local de la Casa de la Cultura, quienes engalanaron la velada con estampas representativas de nuestras raíces.

Como momento central de la noche, se realizó la esperada presentación de las candidatas a Señorita Patria 2025 con Sofía González, Morelia Díaz, Diana Chávez, Michell Estrada y Nicole Díaz. La participación de cinco candidatas marcó un hecho histórico para el municipio, ya que desde hace varios años no se reunía un número tan significativo de jóvenes comprometidas con representar la identidad y el espíritu patrio de Huandacareo.

Durante su intervención, Alexis Velázquez expresó:

“Hoy iniciamos con mucha alegría nuestras Fiestas Patrias, un tiempo que nos une como pueblo y que nos recuerda la grandeza de nuestra historia. Me llena de orgullo ver a nuestras jóvenes huandacarenses levantar la voz de la identidad y el compromiso con nuestra tierra. Invito a todas las familias a participar en cada una de las actividades que hemos preparado con mucho cariño, porque estas celebraciones son para ustedes.”

El evento cerró con broche de oro gracias a la presentación estelar del grupo musical “Los Inigualables de Capacho”, quienes pusieron a cantar y bailar a todos los asistentes, consolidando una noche inolvidable que dio arranque a las celebraciones del mes patrio.