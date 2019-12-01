Alexis Velázquez concluye con éxito la 2ª Feria de los Balnearios de Huandacareo

Alexis Velázquez concluye con éxito la 2ª Feria de los Balnearios de Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 12:54:59
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Huandacareo, Michoacán, a 31 de octubre 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, concluye con una afluencia de más de 2,700 personas en los seis balnearios participantes y un saldo blanco, el tercer y último día de la Segunda Feria de los Balnearios de Huandacareo, una iniciativa que tuvo como propósito fortalecer el turismo y generar beneficios para negocios del municipio.

Durante esta última jornada, familias y visitantes disfrutaron de los parques acuáticos del municipio, contando en todo momento con medidas preventivas, recorridos de vigilancia y atención por parte de elementos de Protección Civil y paramédicos, quienes contribuyeron a que las actividades se desarrollaran sin incidentes.

“Nos da mucho gusto concluir esta feria con saldo blanco y una importante participación de visitantes. Nuestro objetivo siempre fue que más personas conocieran y disfrutaran de nuestros balnearios, pero también que esta actividad se tradujera en beneficios para las familias y los negocios de Huandacareo.,” expresó el alcalde.

El Gobierno Municipal agradeció la participación de los seis balnearios, así como el trabajo de Protección Civil, paramédicos, salvavidas y todas las personas que hicieron posible el desarrollo de esta edición.

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