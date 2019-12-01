Alexis Velázquez arranca obra de rehabilitación de la calle Chapultepec, ubicada en la Primaria José María Morelos de Huandacareo, Michoacán

Huandacareo, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, dio el arranque oficial a la obra de rehabilitación de la calle que conduce a la Primaria José María Morelos, con el objetivo de dignificar el entorno donde niñas y niños transitan diariamente y mejorar la infraestructura urbana del municipio.

Esta obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico en una superficie total de 767.68 m², además de la instalación de agua potable y drenaje, lo que permitirá brindar un paso seguro y funcional tanto para peatones como para vehículos.

“Hoy estamos poniendo manos a la obra en una calle que no solo representa un camino, sino un espacio de seguridad y dignidad para nuestras niñas y niños. Mejorar el acceso a sus escuelas y viviendas es una prioridad para este gobierno, porque cuando transformamos el entorno donde crecen, transformamos su futuro”, afirmó Alexis Velázquez.

Con este proyecto se busca la mejora de la movilidad y el tránsito vehicular, así como facilitar el acceso a las viviendas y a la institución educativa, incrementar la seguridad peatonal y elevar la calidad de vida de las familias de la zona.