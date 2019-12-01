Alerta Ayuntamiento de Morelia por estafas a través de un hombre que se hace pasar por presunto trabajador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 19:13:50
Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia, dio a conocer que hay un hombre que fue identificado como Ángel O., quien se hace pasar presuntamente por funcionario público de la administración, y ofrece apoyo sociales, a cambio de que las personas le den una suma de dinero.

Ante estos hechos, el Gobierno de Morelia presentó una denuncia formal con folio 15/2025, con la finalidad de dar seguimiento puntual y evitar que siga afectando a la ciudadanía.

Por ello, realizaron un llamado a la ciudadanía, para que no se dejen engañar y no entreguen ningún dinero a cambio de tener acceso a programas o beneficios del Ayuntamiento, debido a que ningún trabajador de la administración está autorizado para pedir dinero, ni acudir a los domicilios de manera individual.

Asimismo, detallaron que todos los programas sociales, se informan de manera oficial, y los pagos por servicios o conceptos municipales, se realizan en las ventanillas autorizadas del Ayuntamiento.

 

