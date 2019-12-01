Alejandro Sterling anuncia programa conjunto con la SSC Querétaro para apoyar a policías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:15:05

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero 2026.- Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la puesta en marcha de un programa conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para apoyar a los elementos policiales en materia de emprendimiento y educación financiera. La iniciativa busca reconocer la labor de quienes diariamente velan por la seguridad del estado y ofrecerles herramientas para una vida económica más estable.

Explicó que el programa está diseñado para atender tres grupos específicos, el primero de ellos son los policías próximos al retiro, quienes recibirán capacitación para fortalecer su perfil emprendedor y explorar nuevas ocupaciones productivas una vez fuera de la corporación.

“A los elementos en activo se les brindará formación en finanzas personales y familiares, con el objetivo de eficientar gastos, fomentar el ahorro e impulsar la inversión”.

El tercer perfil, dijo, es para las familias de oficiales, es decir, las esposas y esposos de policías podrán acceder a talleres que promuevan el emprendimiento desde la economía doméstica, despertando nuevas oportunidades de negocio.

Detalló que el programa inició en 2025 con alrededor de 60 elementos y continuará de manera gradual durante este año. La intención es ampliar la cobertura sin afectar los turnos ni las responsabilidades principales de los oficiales.

“No queremos distraer al policía de su labor ni de sus días de descanso, por eso estamos trabajando en esquemas viables”.

Subrayó que la iniciativa surge como un gesto de agradecimiento hacia los cuerpos de seguridad, retomando la premisa del gobernador Mauricio Kuri: “de bien nacido es ser agradecido”.

Añadió que el objetivo es que los policías, al concluir su servicio, cuenten con una ocupación productiva y que sus familias tengan mayores oportunidades de desarrollo.

“Ellos son un perfil importante para la economía de Querétaro. Queremos agradecerles y devolverles un poco del trabajo que hacen por nosotros”.