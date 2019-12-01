Alejandro Moreno arremete contra Máynez por apoyo de MC al presupuesto de 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 19:40:31

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó a Jorge Álvarez Máynez y a Movimiento Ciudadano por anunciar su respaldo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, propuesta impulsada por el gobierno de Morena.

A través de una publicación en redes sociales, Moreno calificó a Máynez de estar “entregado al poder” y cuestionó que los legisladores de Movimiento Ciudadano estén dispuestos a apoyar el proyecto presupuestal, al considerar que contempla recortes en áreas como salud, educación, seguridad, campo e infraestructura.

El priista aseguró que su partido no está en contra de los programas sociales ni de que Jalisco reciba recursos para atender sus problemas de agua, pero pidió que también se destine dinero suficiente a otros sectores y servicios públicos.

Además, Alejandro Moreno señaló que el respaldo de Movimiento Ciudadano podría tener otros intereses políticos. En particular, acusó a sus dirigentes de buscar proteger al gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante los señalamientos por presuntas irregularidades financieras que, afirmó, aparecen en auditorías federales y también involucran a su entorno familiar.

Ante esta situación, el dirigente del PRI pidió a Álvarez Máynez y a Movimiento Ciudadano explicar por qué decidieron apoyar el presupuesto y cuestionó si existe algún acuerdo detrás de su postura.

La crítica se produjo después de que la bancada de Movimiento Ciudadano respaldara, junto con Morena y sus aliados, el dictamen del presupuesto en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El partido naranja explicó que su decisión busca garantizar recursos para proyectos de agua y movilidad en Jalisco y Nuevo León.