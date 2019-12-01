Alejandro Moreno acusa que Morena actúa como “un cártel al frente del gobierno”

Alejandro Moreno acusa que Morena actúa como “un cártel al frente del gobierno”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 22:26:42
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Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, afirmó que Morena no es un partido ni un movimiento, sino “un cártel al frente del gobierno y de las responsabilidades públicas”.

Durante sus declaraciones, el dirigente priista sostuvo que, a su juicio, esta situación es visible para los ciudadanos tanto dentro como fuera del país.

Moreno señaló que su crítica se dirige al papel que, según dijo, ha asumido Morena desde el gobierno federal y en distintos espacios de la administración pública.

Hasta el momento, dirigentes del partido oficialista no han emitido una respuesta pública a los señalamientos realizados por el líder del PRI.

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