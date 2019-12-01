Alejandro Moreno acusa que el “Plan B” de Morena busca eliminar la paridad de género

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 21:01:43

Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, afirmó que el llamado “Plan B” impulsado por Morena pretende eliminar el principio constitucional de paridad de género, lo que dijo representaría uno de los retrocesos más graves en la historia democrática del país.

A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente priista sostuvo que la paridad no es una concesión ni una cuota improvisada, sino el resultado de décadas de lucha de mujeres que exigieron igualdad real en el acceso al poder político.

Moreno señaló que, gracias a este principio, México logró avances importantes en la representación política de las mujeres y se convirtió en un referente internacional en materia de igualdad sustantiva.

Asimismo, advirtió que eliminar o debilitar la paridad implicaría afectar derechos políticos fundamentales y perpetuar un sistema excluyente en el que las decisiones públicas se concentran en una sola visión.

El líder del PRI sostuvo que cualquier reforma que busque modificar este principio sería un retroceso para la democracia mexicana y llamó a defender la paridad como un pilar esencial para la participación igualitaria en la vida pública del país.