Alejandro Moreno acusa a Morena de mal uso de recursos y advierte sobre riesgos a las AFORE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:57:07

Ciudad de México, 7 de abril de 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, lanzó críticas contra el gobierno encabezado por Morena, al señalar presuntos malos manejos de recursos públicos y advertir sobre posibles afectaciones al ahorro de los trabajadores.

A través de una publicación, el líder priista acusó que la actual administración ha destinado dinero público a proyectos que calificó como “obras faraónicas” sin resultados funcionales, mencionando infraestructura como aeropuertos, trenes y refinerías que no cumplen con los objetivos planteados.

En ese sentido, Moreno expresó preocupación por la posibilidad de que el gobierno utilice recursos provenientes de las cuentas individuales de ahorro para el retiro (AFORE), bajo el argumento de una “inversión estratégica”. Según indicó, esta medida podría implicar el uso de hasta el 30% de los ahorros de los trabajadores.

El dirigente sostuvo que dichos recursos pertenecen exclusivamente a los ciudadanos y están destinados a garantizar su estabilidad en la etapa de retiro, por lo que consideró inaceptable cualquier intento de utilizarlos para atender problemas financieros del gobierno.

Asimismo, acusó que, pese a promesas previas de no intervenir en el sistema de pensiones, la actual administración busca ahora disponer de estos fondos ante lo que calificó como fallas en la gestión pública.

Finalmente, el líder del PRI señaló que el ahorro de los trabajadores “no debe ser utilizado como caja chica del gobierno”, al tiempo que reiteró su postura en defensa del patrimonio de los mexicanos.