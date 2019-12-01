Alcanza un crecimiento exponencial el programa de emprendimiento del municipio de Querétaro: Alejandro Sterling

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 18:36:12

Querétaro, Querétaro, a 4 de enero de 2026.- El programa de emprendimiento del municipio de Querétaro ha alcanzado un crecimiento exponencial, con mil 690 proyectos en desarrollo en su más reciente generación afirmó, Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Economía del municipio de Querétaro.

Recordó que el programa inició con apenas 40 iniciativas y hoy suma más de 3,000 participantes activos, conformando una comunidad que fortalece el ecosistema económico local.

“No vemos datos, vemos emprendedores, proyectos y sueños. Cada día hay más queretanas y queretanos que apuestan por convertirse en empresarios”.

Destacó que los proyectos abarcan sectores tecnológicos y tradicionales, con ejemplos como Rady, Mamut, Eva y Macayos, este último impulsado por un niño de 10 años.

Además, dijo, el programa Emprende con Rumbo brinda formación a más de 600 negocios tradicionales, desde misceláneas hasta estéticas, para asegurar su permanencia y crecimiento.

Sterling enfatizó que el esfuerzo conjunto del municipio, el estado y la ciudadanía está generando empleo, inversión y cadenas de suministro locales, consolidando a Querétaro.