Alcaldesa de Uruapan publica que Carlos Manzo tenía potencial para llegar a la Presidencia de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 23:01:20

Uruapan, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, recordó a su esposo Carlos Manzo Rodríguez, a pocos días de que fue asesinado durante la celebración del Festival de las Velas.

“Por supuesto que ibas a llegar a ese lugar, estoy plenamente convencida, por eso te quitaron del camino”, expresó la edil, acompañando la publicación de una imagen en donde se observa a Carlos Manzo señalando Palacio Nacional.

Cabe resaltar que Grecia Quiroz asumió el cargo como presidenta municipal sustituta de Uruapan el pasado 5 de noviembre, tras el homicidio de su compañero de vida y el padre de sus hijos, hecho que conmocionó a nivel nacional.

Durante su toma de protesta, indicó que su esposo, pudo ser el presidente de México, pero el crimen terminó por silenciarlo.

“Él nació para ser el presidente de México, fue el mejor presidente que México ha tenido” aseguró mientras tomó la palabra en el Congreso del Estado de Michoacán.