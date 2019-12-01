Alcaldesa de Queréndaro comparte mensaje en sus redes sociales a un mes del incendio de su casa

Alcaldesa de Queréndaro comparte mensaje en sus redes sociales a un mes del incendio de su casa
2 de Septiembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- A un mes de reportarse el incendio provocado en la casa de Diana Caballero Romero, presidenta municipal de Queréndaro, la funcionaria compartió un mensaje en sus redes sociales.

La publicación en su Facebook la acompaña con fotografías al interior de una iglesia, a donde lleva una ofrenda y hace referencia al agradecimiento por estar bien, al igual que su familia.

"Cuando el fuego alcanzó mi casa, pensé que todo se había perdido. Entre cenizas y escombros, miraba en silencio con el corazón apretado. Pero ahí, en medio del polvo, descubrí algo que me conmovió profundamente: unas pequeñas imágenes que quedaron intactas. Sentí que no estábamos solos, que una fuerza más grande nos protegía incluso en medio del caos", manifiesta la alcaldesa de extracción del Partido Verde Ecologista de México.

Durante la última semana, la alcaldesa se mantiene más activa en sus redes sociales y también comparte actividades desarrolladas en su municipio, como el arranque del ciclo escolar y audiencias.

Por su parte, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, señaló que Diana Caballero cuenta con seguridad personal de la federación.

