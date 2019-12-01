Alcaldesa de Morena llama “asno” a Donald Trump durante asamblea partidista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 17:51:55

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.- La alcaldesa de Cadereyta, Astrid Ortega, llamó “asno” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una asamblea de Morena en la que se abordó la defensa de la soberanía nacional.

Durante su intervención, la edil aseguró que existe un riesgo real de que Estados Unidos invada militarmente a México y afirmó que Trump interpreta como una muestra de debilidad que el país tenga a su primera mujer presidenta.

Asimismo, pidió respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y defender la soberanía nacional “con uñas y dientes”.

Las declaraciones dichas por la alcaldesa, van en contra de lo que la presidenta Sheinbaum pidió a todos los integrantes de Morena, puesto que pidió mantener respeto hacia el mandatario estadounidense, luego de los comentarios realizados por Manuela Obrador, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo calificó como “tirano misógino” y “tipo asqueroso”.