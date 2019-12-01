Alcaldesa de Iztapalapa celebra nombramiento de la Pasión de Cristo por parte de la UNESCO

Alcaldesa de Iztapalapa celebra nombramiento de la Pasión de Cristo por parte de la UNESCO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 10:48:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de diciembre 2025.- Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, celebró la declaratoria de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

A través de una publicación en sus redes sociales, reconoció al COSIAC y a las y los habitantes de Iztapalapa “por su dedicación en la preservación de una tradición de casi dos siglos de historia”, una de las expresiones comunitarias más significativas del país.

“Muy orgullosa de representar como alcaldesa y vecina a #Iztapalapa en la declaratoria de La Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad… Mi reconocimiento al #COSIAC y a las y los habitantes de #Iztapalapa por su dedicación en la preservación de una tradición de casi dos siglos de historia.”, expresó la edil en su cuenta oficial de X.

Dicho nombramiento por parte de la UNESCO, otorga estatus global al mayor viacrucis de México, una representación que cada Semana Santa convoca a miles de personas y forma parte esencial de la identidad cultural de la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Otro nombre a la lista de víctimas: Coahuayana alcanza seis muertos por el carro bomba que estremeció a Michoacán
Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango
Dictan prisión preventiva a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua
Ataque con artefacto lanzado desde un dron contra funcionaria en Santiago Maravatío deja sólo daños materiales
Más información de la categoria
Otro nombre a la lista de víctimas: Coahuayana alcanza seis muertos por el carro bomba que estremeció a Michoacán
HMG coloca a Grecia Quiroz en segundo lugar rumbo a la gubernatura; Morón lidera preferencias en Michoacán
Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango
Doce horas de guerra en medio del Plan Michoacán: Ataques armados contra policías dejan 4 muertos y dos guatemaltecos detenidos en Apatzingán, Cotija y Tangancícuaro
Comentarios