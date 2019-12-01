Alcaldesa de Hidalgo realiza gira en Mata de Pinos y atiende necesidades de la población

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 8 de abril de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Encargado del Orden de Mata de Pinos, Juan Manuel García Urbina y del Comisariado Ejidal, Edgar Puerto Marín, así como integrantes de su gabinete realizó una intensa gira de trabajo por la localidad de Mata de Pinos perteneciente a la Tenencia de Chaparro, con la finalidad de conocer las necesidades de la población y buscar mecanismos para darles respuesta inmediata.

La alcaldesa, fue recibida por el Encargado del Orden y un grupo de habitantes del lugar, quienes, al hacer un recorrido por diferentes puntos de la localidad, le plantearon algunas de las necesidades más urgentes como la rehabilitación del alumbrado público, pavimentaciones, drenaje, alineamientos y deslindes de terrenos, rondines de seguridad pública, así como un andador que conduce a la Telesecundaria.

Al conocer las necesidades que tienen los pobladores de esta localidad, la presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, manifestó su interés de trabajar de forma conjunta con los habitantes de la zona para que de forma paulatina y de acuerdo con el presupuesto, ir cubriendo cada una de esas necesidades, por lo que dio instrucciones a los titulares de Obras Públicas, Servicios Públicos, SAPA y Seguridad Pública, para que elaboren algunos proyectos y presentarlos a los habitantes de lugar y tomar las mejores decisiones en favor de los que ahí viven, dándoles soluciones a sus necesidades.

Finalmente dijo que las necesidades son muchas y poco el presupuesto, pero con voluntad y ganas de trabajar de manara conjunta sociedad y gobierno, se lograrán cosas buenas para mejorar el nivel de vida de los habitantes de Mata de Pinos; El Gobierno de Hidalgo esta comprometido con los ciudadanos, por lo que seguirá trabajando para lograr una justicia social, reafirmando que Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema, es una realidad.