Alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia agresión y amenazas durante desalojo de comerciantes en San Cosme

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 14:19:17

Ciudad de México, a 14 de febrero 2026.- Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, denunció que fue golpeada por un sujeto, durante el enfrentamiento que se desató entre personal de su alcaldía y comerciantes en el para el retiro de ambulantes en la zona de San Cosme.

Según la denuncia que la edil presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la agresión se llevó a cabo la noche del 13 de febrero, cuando servidores públicos de esa demarcación acudieron hasta el cruce de la Ribiera de San Cosme e Insurgentes.

Durante una discusión entre trabajadores de la Cuauhtémoc y vendedores ambulantes, la alcaldesa intentó intervenir, sin embargo, resultó con golpes en el rostro, espalda y ligeros rasguños, resalta el recurso legal interpuesto.

Además, la munícipe señaló ante el Ministerio Público que los agresores eran presuntamente agremiados de la familia Barrios, quienes no solo la golpearon sino que la amenazaron de muerte.

Por lo anterior, la diputada local, Diana Sánchez Barrios señaló en un video que solicitó una mesa de diálogo entre el Gobierno de la Ciudad y la alcaldía Cuauhtémoc, para trabajar este fin de semana sobre los hechos ocurridos.