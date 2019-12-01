Alcaldes panistas están "tranquilos" ante investigaciones policiales: PAN Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Desde el Comité Estatal del Partido Acción Nacional, aseguran que los presidentes municipales de su partido continúan trabajando con normalidad y están abiertos a las investigaciones de sus corporaciones policiales, incluso tras la detención de 11 elementos en Ecuandureo por presuntos vínculos con el crimen organizado.

"No nos preocupa en lo más mínimo que se investigue a los cuerpos policíacos, y que se investigue no nada más a los de una región, que se investigue a los de todo el país", apuntó Carlos Quintana Martínez, líder estatal del albiazul.

El ex diputado federal consideró que la federación también debe asumir su responsabilidad en el debilitamiento de las policías municipales a nivel nacional, al disminuir recursos a los alcaldes y limitarlos para reforzar sus corporaciones de seguridad.

"Es real que a veces no tienen ni para pagar la evaluación de cada uno de los policías en los diferentes municipios, los tienen sin dinero", sentenció. Añadió que esta situación se extiende a gastos básicos. "Seamos reales, a veces ni dinero para nómina. Pero pues, es muy fácil decir que ellos son los culpables. Hay que darle los elementos necesarios para que puedan sacar adelante sus municipios."

El líder estatal del PAN insistió en que la federación debe dejar de ver a los municipios como enemigos y comenzar a apoyarlos y capacitarlos, en lugar de solo exigir resultados con recursos insuficientes.

Respecto al caso específico de Ecuandureo, donde se detuvo a una parte de su cuerpo policial, el dirigente panista detalló

se quedaron con 15 policías locales y que el estado los está apoyando para reforzar la seguridad en la zona.