Alcaldes de Morena en Michoacán felicitan a Raúl Zepeda como nuevo secretario de Gobierno

Alcaldes de Morena en Michoacán felicitan a Raúl Zepeda como nuevo secretario de Gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:43:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Las y los presidentes municipales de Morena en Michoacán celebraron el nombramiento de Raúl Zepeda como nuevo secretario de Gobierno del Estado, reconociendo la decisión del gobernador al designar un perfil con capacidad de diálogo para fortalecer un trato cercano con la ciudadanía.

En representación de los ediles de Yurécuaro, Huiramba, Tlazazalca, Copándaro, Angamacutiro, Pátzcuaro, Coeneo, Tuxpan, Zacapu, Jacona, Apatzingán, Parácuaro, Contepec, Tangamandapio, Zinapécuaro Zitácuaro y Huandacareo, el coordinador Alexis Velázquez Guzmán expresó su confianza en que esta designación fortalecerá la relación institucional entre el estado y los municipios.

“Nos congratula que un amigo y aliado como Raúl Zepeda asuma esta responsabilidad. Conocemos su compromiso, su capacidad de escucha y su voluntad de construir acuerdos que favorezcan la paz y el desarrollo de Michoacán. Estamos seguros de que, con él al frente de la Secretaría de Gobierno, continuará y se fortalecerá la coordinación con los ayuntamientos será aún más sólida”, afirmó Velázquez Guzmán.
 
El coordinador de los alcaldes de Morena destacó que la llegada de Zepeda abre la puerta para profundizar la colaboración en temas prioritarios como la gobernabilidad, la seguridad y la atención social, siempre privilegiando el bienestar de las y los michoacanos.

“Desde los gobiernos municipales de Morena reafirmamos nuestra disposición de trabajar hombro con hombro con la Secretaría de Gobierno para dar respuesta a las necesidades reales de la población”, subrayó.
 
Finalmente, los alcaldes reiteraron que la unidad, el diálogo y la coordinación institucional serán la base para seguir construyendo un Michoacán con paz, justicia y oportunidades para todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Condenan a José Alejandro “N” a 330 años de cárcel por secuestrar y quitarle la vida al hijo de Pasalagua en Morelia, Michoacán
Aseguran autos de lujo, armas y estupefacientes en cateos en Nuevo León
Más información de la categoria
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Comentarios