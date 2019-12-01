Alcaldes de Morena en Michoacán felicitan a Raúl Zepeda como nuevo secretario de Gobierno

Morelia, Michoacán, a 8 de agosto de 2025.- Las y los presidentes municipales de Morena en Michoacán celebraron el nombramiento de Raúl Zepeda como nuevo secretario de Gobierno del Estado, reconociendo la decisión del gobernador al designar un perfil con capacidad de diálogo para fortalecer un trato cercano con la ciudadanía.

En representación de los ediles de Yurécuaro, Huiramba, Tlazazalca, Copándaro, Angamacutiro, Pátzcuaro, Coeneo, Tuxpan, Zacapu, Jacona, Apatzingán, Parácuaro, Contepec, Tangamandapio, Zinapécuaro Zitácuaro y Huandacareo, el coordinador Alexis Velázquez Guzmán expresó su confianza en que esta designación fortalecerá la relación institucional entre el estado y los municipios.

“Nos congratula que un amigo y aliado como Raúl Zepeda asuma esta responsabilidad. Conocemos su compromiso, su capacidad de escucha y su voluntad de construir acuerdos que favorezcan la paz y el desarrollo de Michoacán. Estamos seguros de que, con él al frente de la Secretaría de Gobierno, continuará y se fortalecerá la coordinación con los ayuntamientos será aún más sólida”, afirmó Velázquez Guzmán.



El coordinador de los alcaldes de Morena destacó que la llegada de Zepeda abre la puerta para profundizar la colaboración en temas prioritarios como la gobernabilidad, la seguridad y la atención social, siempre privilegiando el bienestar de las y los michoacanos.

“Desde los gobiernos municipales de Morena reafirmamos nuestra disposición de trabajar hombro con hombro con la Secretaría de Gobierno para dar respuesta a las necesidades reales de la población”, subrayó.



Finalmente, los alcaldes reiteraron que la unidad, el diálogo y la coordinación institucional serán la base para seguir construyendo un Michoacán con paz, justicia y oportunidades para todos.