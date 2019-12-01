Alcalde de Querétaro pide celebrar con responsabilidad el partido de México; busca evitar tragedias

Querétaro, Qro. a 05 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, llamó a la ciudadanía a festejar con responsabilidad en caso de que la Selección Mexicana gane el encuentro de esta tarde contra el seleccionado de Inglaterra.

Explicó que este llamado es debido a los lamentables hechos ocurridos en otros puntos del país, donde lamentablemente personas han perdido la vida.

“El martes pasado vivimos una gran alegría, una gran fiesta aquí en Querétaro y en el resto del país, pero tristemente en algunas partes del país, hubo personas que perdieron la vida en los festejos; (…) te quiero pedir, que pase lo que pase este domingo actúes con responsabilidad, no pongas en riesgo tu integridad y la de los demás”, dijo.

Mencionó que el equipo de Protección Civil y de Seguridad Pública del municipio de Querétaro está listo para atender y apoyar a la ciudadanía antes, durante y después del encuentro mundialista, para que esta jornada se viva sin contratiempos en la capital queretana.

“Así como ustedes, estamos listos para apoyar a nuestra Selección Mexicana en octavos de final; en este Mundial, México nos ha dado muchísimas alegrías, nos ha recordado que el fútbol, que la Selección Mexicana nos une, más allá de ideologías, más allá de partidos políticos, más allá de maneras de pensar, el fútbol nos ha recordado que hoy lo que nos mantiene orgullosos es que queremos que a México le vaya bien”.

Recalcó, que en caso de cualquier situación de riesgo o emergencia, llamar inmediatamente al número uno de emergencias 9-1-1; aunque esperan que esta fiesta futbolera se viva en paz.

Cabe mencionar que durante los festejos del martes pasado en la ciudad, 11 personas fueron detenidas por faltas administrativas y dos personas resultaron lesionadas al caer de semáforos.