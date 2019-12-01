Alcalde de Pátzcuaro prevé apertura de la Plaza Gertrudis Bocanegra previo a Noche de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán, a 13 de octubre del 2025.- El alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez, adelantó que la Plaza “Gertrudis Bocanegra” podría ser inaugurada el próximo 01 de noviembre, en coincidencia con la celebración de la Noche de Muertos, una de las más importantes del estado y el municipio, en la cual el Pueblo Mágico recibe una gran cantidad de visitantes que recibe el Pueblo Mágico durante esos días.

El presidente municipal señaló que se trabaja para tener lista la plaza en tiempo y forma, ya que su apertura formará parte del programa de actividades que año con año se realizan, como la visita del gobernador de Michoacán y la premiación de artesanos, evento que reúne a creadores de todo el estado.

La plaza será decorada previamente con elementos alusivos a la Noche de Ánimas, con el propósito de que los turistas disfruten del espacio renovado, el cual forma parte del expediente con el que se busca que Pátzcuaro sea reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

De igual manera, Julio Arreola informó que el nuevo Mercado “Vasco de Quiroga” permanecerá abierto durante toda la noche o hasta que se retire el último visitante, con el fin de ofrecer servicios y productos a quienes acudan a Pátzcuaro a vivir esta tradición michoacana.