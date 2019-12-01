Alcalde de Huimilpan no descarta la posibilidad de buscar la reelección, cuando los tiempos legales lo permitan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 17:39:45

Huimilpan, Querétaro, a 26 de enero de 2026.- La prioridad de Jairo Morales Martínez, presidente municipal de Huimilpan es concluir su periodo con resultados tangibles para la ciudadanía, aunque no descartó la posibilidad de buscar la reelección cuando los tiempos legales lo permitan.

“Estoy muy concentrado primero en terminar mi periodo y dar resultados. La ley permite la reelección, pero tomaré una decisión hasta que se acerquen los tiempos. Lo más importante es que la gente esté contenta con nuestro trabajo y que sean ellos quienes decidan”.

Aseguró que cada vez que el mandatario estatal, Mauricio Kuri González, acude a ese municipio reconoce el trabajo que está haciendo el cual se ve a través de obra y en atender los temas importantes que estaban rezagados.

“Estoy muy concentrado en terminar mi periodo y sobre todo dar resultados para los huimilpenses y poder pensar en su futuro político”.

Recordó que la ley si contempla la reelección por lo que si es un tema que tiene contemplado, sin embargo, tomará una decisión hasta que se acerquen los tiempos, sobre todo porque primero debe dar resultados y percatarse que la gente esté contenta con el trabajo que hace.

“Yo esperaré los tiempos y que sean las mismas personas las que decidan si considera que debo o no reelegirme”.

Dentro de lo que consideró los principales retos de su administración, está el avance en infraestructura y en 2025 logró que el 80 por ciento de las comunidades tuvieran al menos una obra y que su meta para este año es alcanzar el 100 por ciento, cumpliendo así una de sus promesas de campaña.

En materia de seguridad, señaló que se comprometió a equipar y rehabilitar las delegaciones municipales, además de dotarlas con patrullas de base.

“Ya llevamos tres de seis delegaciones con patrulla, lo que representa un avance del 50% sin haber llegado aún a la mitad de la administración”.

El alcalde también resaltó la recuperación del relleno sanitario, que recibió clausurado e incendiado, y que ahora opera con proyección para los próximos diez años. Actualmente, se analiza la posibilidad de gestionar recursos adicionales ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) para instalar una banda separadora de residuos y rehabilitar el camino de acceso, que hoy se encuentra en terracería y afecta a los camiones recolectores.

En movilidad, informó que ya operan ocho rutas de Qrobus y que el reto inmediato es conectar la zona sur del municipio. Además, adelantó que trabaja con otros alcaldes metropolitanos para homologar trámites administrativos, reducir la burocracia y modernizar los servicios municipales.

“Queremos consolidar la cercanía con los ciudadanos y garantizar que Huimilpan siga avanzando en infraestructura, seguridad y movilidad. Ese es nuestro compromiso”.