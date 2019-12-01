Alcalde de El Marqués ve poco viable proyecto actual del tren México-Querétaro; admite tener poca información

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 12:30:43

Querétaro, Querétaro, a 5 de febrero 2026.- El alcalde del municipio de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, indicó que desconoce bien el lugar por que el que se planea que pase el Tren México- Querétaro, ya que son temas de carácter estatal y federal.

No obstante, en rueda de prensa, el edil señaló que lo que se le confirmó es que su municipio contarpa con una estación, aunque será más reducida de lo esperado.

Consideró que sería más viable que construyeran dicha estación más cerca del aeropuerto en un terreno que pertence al gobierno federal.

Comentó que, de momento, la información que recibió indica que el tren pasaría cerca de la Presidencia Municipal, por detrás de una escuela pero no es algo confirmado.

En ese sentido, dijo a medios que, por parte de su gobierno no ven muy viable esa posibidlidad, ya que es una zona que se complica por el tráfico.

Además, aseveró que hace falta mucha infraestructura vial en esa región, como una nueva vía hacia el aeropuerto.

Por otra parte, ante los anuncios de cierres de carreteras estatales por temas de la construcicón del proyecto federal, el presidente municipal reiteró que son temas fuera de su jurisdicción y competen al estado.